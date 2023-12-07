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При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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40 000 грн за не відрахування 4 студентів: у Києві на хабарі погорів проректор одного з вишів

14:42, 7 грудня 2023
У Києві викрито проректора одного з вищих навчальних закладів столиці на одержані хабаря.
40 000 грн за не відрахування 4 студентів: у Києві на хабарі погорів проректор одного з вишів
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Правоохоронці викрили та затримали проректора одного з вищих навчальних закладів міста Києва під час одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Київська міська прокуратура, проректор висунув вимогу про передачу 40 тисяч гривень за не відрахування чотирьох студентів з вищого навчального закладу.

«У ході контролю за вчиненням злочину освітянина затримали «на гарячому» у приміщенні університету безпосередньо після отримання ним зазначеної суми коштів», - пише прокуратура.

Наразі проректору повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 150 тисяч гривень.

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