40 000 грн за не відрахування 4 студентів: у Києві на хабарі погорів проректор одного з вишів

У Києві викрито проректора одного з вищих навчальних закладів столиці на одержані хабаря.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохоронці викрили та затримали проректора одного з вищих навчальних закладів міста Києва під час одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Київська міська прокуратура, проректор висунув вимогу про передачу 40 тисяч гривень за не відрахування чотирьох студентів з вищого навчального закладу.

«У ході контролю за вчиненням злочину освітянина затримали «на гарячому» у приміщенні університету безпосередньо після отримання ним зазначеної суми коштів», - пише прокуратура.

Наразі проректору повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 150 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що Депутат Миргородської міськради «погорів» на хабарі в розмірі $66,7 тисяч.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.