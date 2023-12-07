Заместителя маршала США обвинили в домогательстве к пассажирке во время полета

Офицер США был обвинен в неадекватных действиях в отношении, по крайней мере, одной пассажирки на борту самолета.

В Соединенном Королевстве задержали заместителя маршала США по подозрению в "неадекватном поведении" во время перелета из Нью-Йорка. Его обвинили в домогательстве к пассажирке борта самолета в нетрезвом состоянии, - сообщает Associated Press.

По данным медиа, заместителей маршала на борту было двое, они прибыли в Лондон во вторник, чтобы сопроводить лицо, подозреваемое в преступлении. В течение полета федеральный агент был обвинен в неадекватных действиях в отношении, по крайней мере, одной женщины на борту самолета. Второго заместителя также ненадолго задержали, но затем отправили обратно в США.

В заявлении представителей маршалов США указано, что агентство относится серьезно к любым обвинениям в неадекватном поведении своих работников и сотрудничает с расследованием, которое проводят правоохранительные органы Великобритании.

"Такое поведение сотрудников не отражает профессионализма и основных ценностей тысяч сотрудников USMS", - прокомментировали в агентстве.

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