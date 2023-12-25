Черговий «арешт» Буданова: яку справу цього разу «шиє» рф

Кирила Буданова звинуватили у співучасті в терактах та заочно заарештували.

Джерело фото: ГУР МО України

У росії знову ухвалили заочний «арешт» керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Цього разу його звинувачують у співучасті у 104 «терактах». Інформацію про це поширили росЗМІ.

Зокрема, Буданова звинувачують за двома епізодами: «теракт групою осіб зі значними збитками» та ще один «теракт групою осіб». Рішення про його «арешт» було прийняте Басманным судом москви.

Російський Слідчий комітет раніше у жовтні зазначав статті, за якими Буданова звинувачують у «причетності до атак безпілотників».

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