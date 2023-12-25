Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повідомлення про підозру відрізняється від обвинувального акта у частині дати скоєння злочину, - Верховний Суд виснував, чи це допустимо

Різний за змістом виклад у письмовому повідомленні про підозру та обвинувальному акті фактичних обставин кримінального правопорушення в частині дати скоєння протиправного діяння жодним чином не свідчить про порушення вимог кримінального процесуального закону.

Якщо підозрювана суддя знаходиться в Криму, оголошення в міжнародний розшук не потрібне, — Верховний Суд

Адвокат екс-судді Севастопольського апеляційного господарського суду, яка на конкурсній основі була призначена на посаду «судді» на окупованій території АРК і продовжила здійснювати «правосуддя» від імені рф, вважав, що для дотримання процедури її треба було оголосити у міжнародний розшук.

Законопроект про посилення мобілізації Кабмін має внести 25 грудня, - Давид Арахамія

Давид Арахамія заявив, що Уряд повинен внести законопроект про посилення мобілізації на Різдво, 25 грудня, а запит на мобілізацію 500 тисяч військових залишається в силі.

Українці за кордоном без постановки на військовий облік не зможуть видати довіреність на продаж чи дарування майна, - проект закону

Ухилянтів можуть позбавити права завіряти юридичні документи та змусять пройти повторну ідентифікацію, - член Комітету з питань нацбезпеки про законопроект.

Верховний Суд скасував рішення судів, які відмовили засудженому в доставленні до зали суду, посилаючись на воєнний стан, але не навівши аргументів

Місцевий суд не умотивував, які саме обставини, пов’язані з воєнним станом, перешкоджають безпосередній участі в судовому засіданні засудженого, який наполягав на доставленні до зали суду.

  1. В Україні

У Повітряних силах прокоментували заяви рф про «збиті літаки F-16»: Завершать рік двома ескадрильями

14:20, 25 грудня 2023
Насправді, дійсно, їхні повідомлення тішать: за день по 5 українських літаків знищуються у зведеннях їхнього Генерального штабу, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
У Повітряних силах прокоментували заяви рф про «збиті літаки F-16»: Завершать рік двома ескадрильями
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Російська пропаганда поширила фейки про нібито «збиття літаків-винищувачів F-16» в Україні. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону з іронією прокоментував такі заяви.

«Вони завершать «этот тяжелый год», мабуть, щонайменше двома ескадрильями… Насправді, дійсно, їхні повідомлення тішать: за день по 5 українських літаків знищуються у зведеннях їхнього Генерального штабу. І про F-16 вже взагалі меми ходять, що вони вже навіть їх знайшли в Україні. Я щодня отримую такі запитання від колег: «Ну, скажіть хоч офрекордз, є вже ж? Люди ж хочуть вірити в те, що вони (винищувачі F-16) в Україні. Ну, ворог повірив і ворог їх «знищує», - сказав Ігнат.

За його словами, партнери заявили про готовність передати американські літаки, а Україна готується їх прийняти. Йде підготовка не лише льотчиків, а й інженерів та інфраструктури.

Раніше ми писали, що винищувачі F-16 зможуть суттєво вплинути на хід війни. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    заступник голови П'ятого апеляційного адміністративного суду