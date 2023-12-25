У Повітряних силах прокоментували заяви рф про «збиті літаки F-16»: Завершать рік двома ескадрильями

Насправді, дійсно, їхні повідомлення тішать: за день по 5 українських літаків знищуються у зведеннях їхнього Генерального штабу, сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Російська пропаганда поширила фейки про нібито «збиття літаків-винищувачів F-16» в Україні. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону з іронією прокоментував такі заяви.

«Вони завершать «этот тяжелый год», мабуть, щонайменше двома ескадрильями… Насправді, дійсно, їхні повідомлення тішать: за день по 5 українських літаків знищуються у зведеннях їхнього Генерального штабу. І про F-16 вже взагалі меми ходять, що вони вже навіть їх знайшли в Україні. Я щодня отримую такі запитання від колег: «Ну, скажіть хоч офрекордз, є вже ж? Люди ж хочуть вірити в те, що вони (винищувачі F-16) в Україні. Ну, ворог повірив і ворог їх «знищує», - сказав Ігнат.

За його словами, партнери заявили про готовність передати американські літаки, а Україна готується їх прийняти. Йде підготовка не лише льотчиків, а й інженерів та інфраструктури.

Раніше ми писали, що винищувачі F-16 зможуть суттєво вплинути на хід війни.

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