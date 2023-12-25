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  1. У світі

На Шрі-Ланці на Різдво звільнили більше 1000 в'язнів

16:32, 25 грудня 2023
Президент Шрі-Ланки амністував понад 1000 ув'язнених напередодні Різдва.
На Шрі-Ланці на Різдво звільнили більше 1000 в'язнів
Джерело фото: BBC
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Президент Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе розпорядився про помилування понад 1000 засуджених осіб, які були звільнені із в’язниць у всій країні перед святом Різдва. Про це повідомив у понеділок представник в’язниці, пише Hindustan Times.

Комісар в’язниці Гаміні Діссанаяке зазначив, що серед 1004 звільнених були громадяни Шрі-Ланки, які опинилися за ґратами через неможливість виплатити заборгованість.

Шрі-Ланка, де переважає буддійська спільнота, вже в травні цього року помилувала таку ж кількість засуджених у зв’язку із святом Весак, яке вшановує народження, просвітлення та смерть Будди.

Ця амністія настала після проведення поліцією масштабної антинаркотичної операції, підтриманої військовими, під час якої було заарештовано понад 15 000 осіб. Проте ця операція була припинена перед Різдвом.

За словами поліції, серед затриманих було 13 666 підозрюваних, а близько 1100 осіб, які страждають від наркотичної залежності, були затримані та направлені на примусову реабілітацію у військові установи.

Важливо відзначити, що в’язниці на острові постійно переповнені, що становить виклик для системи виконання покарань у країні.

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