Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Марьяна Безуглая заявила, что можно было бы ротировать тех, кто долго находится в тылу

По словам Марьяны Безуглой, можно было бы ротировать тысячи тех лиц, которые служат в тылу, но в законопроекте эту норму предлагают убрать.

Арахамия, Стефанчук и Корниенко предлагают установить новый праздничный день - День благодарения Богу

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировали законопроект о новом праздничном дне.

На должности судей апелляционных судов претендуют уже 202 кандидата

Больше всего желающих – стать судьями уголовной специализации

По примеру судебных повесток через мессенджеры или смс: каким образом могут рассылать электронные уведомления военнообязанным

Электронные уведомления военнообязанным не будут рассылать в Дії, но ничто не мешает делать это через мессенджеры или смс по примеру судебных повесток.

Сообщения о подозрении отличается от обвинительного акта в части даты совершения преступления, - Верховный Суд решил, допустимо ли это

Различное по содержанию изложение в письменном уведомлении о подозрении и обвинительном акте фактических обстоятельств уголовного правонарушения в части даты совершения противоправного деяния никак не свидетельствует о нарушении требований уголовного процессуального закона.

  1. В мире

На Шри-Ланке на Рождество освободили более 1000 заключенных

16:32, 25 декабря 2023
Президент Шри-Ланки амнистировал более 1000 заключенных в канун Рождества.
На Шри-Ланке на Рождество освободили более 1000 заключенных
Источник фото: BBC
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе распорядился о помиловании более 1000 осужденных лиц, которые были освобождены из тюрем по всей стране перед праздником Рождества. Об этом сообщил в понедельник представитель тюрьмы, пишет Hindustan Times.

Комиссар тюрьмы Гамини Диссанаяке отметил, что среди 1004 освобожденных были граждане Шри-Ланки, которые оказались за решеткой из-за невозможности выплатить задолженность.

Шри-Ланка, где преобладает буддийское сообщество, уже в мае этого года помиловала такое же количество осужденных в связи с праздником Весак, который чтит рождение, просветление и смерть Будды.

Эта амнистия наступила после проведения полицией масштабной антинаркотической операции, поддержанной военными, во время которой было арестовано более 15 000 человек. Однако эта операция была прекращена перед Рождеством.

По словам полиции, среди задержанных было 13 666 подозреваемых, а около 1100 человек, страдающих от наркотической зависимости, были задержаны и направлены на принудительную реабилитацию в военные учреждения.

Важно отметить, что тюрьмы на острове постоянно переполнены, что представляет вызов для системы исполнения наказаний в стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    заступник голови П'ятого апеляційного адміністративного суду