На Шри-Ланке на Рождество освободили более 1000 заключенных

Президент Шри-Ланки амнистировал более 1000 заключенных в канун Рождества.

Источник фото: BBC

Президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе распорядился о помиловании более 1000 осужденных лиц, которые были освобождены из тюрем по всей стране перед праздником Рождества. Об этом сообщил в понедельник представитель тюрьмы, пишет Hindustan Times.

Комиссар тюрьмы Гамини Диссанаяке отметил, что среди 1004 освобожденных были граждане Шри-Ланки, которые оказались за решеткой из-за невозможности выплатить задолженность.

Шри-Ланка, где преобладает буддийское сообщество, уже в мае этого года помиловала такое же количество осужденных в связи с праздником Весак, который чтит рождение, просветление и смерть Будды.

Эта амнистия наступила после проведения полицией масштабной антинаркотической операции, поддержанной военными, во время которой было арестовано более 15 000 человек. Однако эта операция была прекращена перед Рождеством.

По словам полиции, среди задержанных было 13 666 подозреваемых, а около 1100 человек, страдающих от наркотической зависимости, были задержаны и направлены на принудительную реабилитацию в военные учреждения.

Важно отметить, что тюрьмы на острове постоянно переполнены, что представляет вызов для системы исполнения наказаний в стране.

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