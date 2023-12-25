Журналист Печий использовал командировку, чтобы остаться за границей: в Комитете ВРУ отреагировали

Также в Комитете ответили, повлияет ли поступок ведущего Алексея Печия, который использовал командировку на саммит Европейского совета, чтобы остаться за границей, на выезд мужчин-журналистов.

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22 декабря стало известно, что украинский ведущий «24 канала» Алексей Печий, который был аккредитован на саммит Европейского совета, использовал командировку, чтобы остался за границей, и в дальнейшем публично заявил, что не намерен возвращаться. Комитет по вопросам свободы слова обнародовал заявление, в котором осудил поступок журналиста.

«Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова выражает решительное осуждение поступка Алексея.

Такой шаг является недопустимым и противоречит не только профессиональным стандартам, но и моральным обязанностям перед общественностью в самый важный период для нашей страны, ведь война требует от нас единения и высокого уровня преданности своей профессии», - заявили в Комитете.

Также там поддержали позицию МКИП, что этот единичный случай никоим образом «не может бросить тень на все медиасообщество, представители которого ежедневно доказывают свою жертвенность на фронте и посвящение в профессиональной деятельности ради привлечения внимания всего мира к войне в Украине».

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