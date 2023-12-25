Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если подозреваемая судья находится в Крыму, объявление в международный розыск не требуется, — Верховный Суд

Адвокат экс-судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, которая на конкурсной основе была назначена на должность «судьи» на оккупированной территории АРК и продолжила «осуществлять правосудие» от имени рф, считал, что для соблюдения процедуры ее нужно было объявить в международный розыск.

Законопроект об усилении мобилизации Кабмин должен внести 25 декабря, - Давид Арахамия

Давид Арахамия заявил, что правительство должно внести законопроект об усилении мобилизации на Рождество, 25 декабря, а запрос на мобилизацию 500 тысяч военных остается в силе.

Украинцы за границей без постановки на военный учет не смогут выдать доверенность на продажу или дарование имущества, - проект закона

Уклонистов могут лишить права заверять юридические документы и заставят пройти повторную идентификацию, - член Комитета по вопросам нацбезопасности о законопроекте.

Верховный Суд отменил решения судов, отказавших осужденному в доставке в зал суда, ссылаясь на военное положение, но не приведя аргументов

Местный суд не мотивировал, какие именно обстоятельства, связанные с военным положением, препятствуют непосредственному участию в судебном заседании осужденного, который настаивал на доставлении в зал суда.

Изменения Верховного Суда в подходах к работе следует распространить на апелляционные и местные суды – Верховный Суд

В Кассационном хозяйственном суде рассказали, что Верховный Суд пользуется доверием участников судебных процессов.

  1. В Украине

В Украине почти 600 церквей перешли в ПЦУ, когда более 8 тысяч учреждений – УПЦ мп

13:21, 25 декабря 2023
В Украине до сих пор функционирует 8193 церкви московского патриархата.
В Украине почти 600 церквей перешли в ПЦУ, когда более 8 тысяч учреждений – УПЦ мп
Источник фото: unian
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

С начала полномасштабной войны почти 600 религиозных учреждений присоединились к Православной Церкви Украины (ПЦУ), оставив московский патриархат. Однако более 8 тысяч церквей принадлежат московскому патриархату. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот, который подготовил карту ячеек УПЦ МП в Украине.

В целом, 589 религиозных общин изменили свою принадлежность от патриархата страны-агрессора на ПЦУ в течение периода полномасштабной войны. Больше всего таких переходов зафиксировано на Киевщине (138), Хмельнитчине (125) и Винницкой области (67).

На сегодня в Украине функционирует 8193 церкви московского патриархата, подпадающих под их контроль. По данным Опендатабот, 99% этих церквей продолжают существовать под названиями, которые не подтверждают их связь с патриархатом страны-агрессора, хотя это требуется законом.

За период почти двух лет только 59 религиозных учреждений были принудительно переименованы со ссылкой на российскую федерацию в Едином государственном реестре. Важно отметить, что все эти переименования произошли в течение первого года большой войны. В 2023 году ни одно из религиозных учреждений не претерпело подобных изменений в ЕГР.

В течение этого периода только 8 религиозных учреждений выбрали ПЦУ, но им было принудительно добавлено название, связанное с переходным периодом в Едином государственном реестре.

Количество церквей, которые имеют связи со страной-агрессором, наибольшее в Донецкой области - 683. Значительное количество церквей УПЦ московского патриархата осталось также в Винницкой области - 534. В список лидеров по остаткам этих религиозных учреждений попали Днепропетровщина (527) и Хмельницкая область (506).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    заступник голови П'ятого апеляційного адміністративного суду