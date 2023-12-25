В Украине почти 600 церквей перешли в ПЦУ, когда более 8 тысяч учреждений – УПЦ мп

В Украине до сих пор функционирует 8193 церкви московского патриархата.

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С начала полномасштабной войны почти 600 религиозных учреждений присоединились к Православной Церкви Украины (ПЦУ), оставив московский патриархат. Однако более 8 тысяч церквей принадлежат московскому патриархату. Об этом свидетельствуют данные Опендатабот, который подготовил карту ячеек УПЦ МП в Украине.

В целом, 589 религиозных общин изменили свою принадлежность от патриархата страны-агрессора на ПЦУ в течение периода полномасштабной войны. Больше всего таких переходов зафиксировано на Киевщине (138), Хмельнитчине (125) и Винницкой области (67).

На сегодня в Украине функционирует 8193 церкви московского патриархата, подпадающих под их контроль. По данным Опендатабот, 99% этих церквей продолжают существовать под названиями, которые не подтверждают их связь с патриархатом страны-агрессора, хотя это требуется законом.

За период почти двух лет только 59 религиозных учреждений были принудительно переименованы со ссылкой на российскую федерацию в Едином государственном реестре. Важно отметить, что все эти переименования произошли в течение первого года большой войны. В 2023 году ни одно из религиозных учреждений не претерпело подобных изменений в ЕГР.

В течение этого периода только 8 религиозных учреждений выбрали ПЦУ, но им было принудительно добавлено название, связанное с переходным периодом в Едином государственном реестре.

Количество церквей, которые имеют связи со страной-агрессором, наибольшее в Донецкой области - 683. Значительное количество церквей УПЦ московского патриархата осталось также в Винницкой области - 534. В список лидеров по остаткам этих религиозных учреждений попали Днепропетровщина (527) и Хмельницкая область (506).

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