В Україні майже 600 церков перейшли до ПЦУ, коли понад 8 тисяч установ – УПЦ мп

В Україні досі функціонує 8193 церкви московського патріархату.

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Від початку повномасштабної війни майже 600 релігійних установ приєдналися до Православної Церкви України (ПЦУ), залишивши московський патріархат. Проте понад 8 тисяч церков належать московському патріархату. Про це свідчать данні Опендатабот, який підготував мапу осередків УПЦ МП в Україні.

У цілому, 589 релігійних громад змінили свою приналежність від патріархату країни-агресора на ПЦУ протягом періоду повномасштабної війни. Найбільше таких переходів зафіксовано на Київщині (138), Хмельниччині (125) та Вінниччині (67).

На сьогодні в Україні функціонує 8193 церкви московського патріархату, що підпадають під їхній контроль. За даними Опендатабот, 99% цих церков продовжують існувати під назвами, які не підтверджують їхню зв'язаність з патріархатом країни-агресора, хоча це вимагається законом.

За період майже двох років лише 59 релігійних установ були примусово перейменовані з посиланням на Російську Федерацію в Єдиному державному реєстрі. Важливо відзначити, що всі ці переіменування сталися протягом першого року великої війни. У 2023 році жодна з релігійних установ не зазнала подібних змін у ЄДР.

Протягом цього періоду тільки 8 релігійних установ вибрали ПЦУ, але їм було примусово додано назву, пов'язану з перехідним періодом у Єдиному державному реєстрі.

Кількість церков, які мають зв'язки з країною-агресором, найбільша на Донеччині - 683. Значна кількість церков УПЦ московського патріархату залишилась також на Вінниччині - 534. До списку лідерів за залишками цих релігійних установ потрапили Дніпропетровщина (527) та Хмельниччина (506).

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