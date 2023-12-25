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Голову Полтавського апеляційного суду звинувачують у порушенні норм суддівської етики та спробах втрутитися в розгляд справ

Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо голови Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна за скаргою НАБУ.

За коефіцієнтами ризику: НАЗК буде визначати по-новому, які декларації посадовців підлягають повній перевірці

Раніше з мільйона декларацій НАЗК могло провести повну перевірку лише щодо тисячі, але, як пояснив Артем Ситник, тепер ситуація зміниться – деклараціям будуть присвоювати коефіцієнти ризикованості.

Провокація хабаря: Верховний Суд вирішив, чи переконливі доводи захисту, що твердив про провокацію з боку НАБУ за допомоги їх агента

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Перерахунок пенсії судді у відставці: Верховний Суд застосував аналогію під час розгляду справи

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Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

  1. В Україні

Журналіст Печій використав відрядження, щоб залишитися за кордоном: у Комітеті ВРУ відреагували

11:47, 25 грудня 2023
Також у Комітеті відповіли, чи вплине вчинок ведучого Олексія Печія, який використав відрядження на саміт Європейської ради, щоб залишитися за кордоном, на виїзд чоловіків-журналістів.
Журналіст Печій використав відрядження, щоб залишитися за кордоном: у Комітеті ВРУ відреагували
Джерело фото: скріншот
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22 грудня стало відомо, що український ведучий «24 каналу» Олексій Печій, який був акредитований на саміт Європейської ради, використав відрядження, щоб залишився за кордоном, та подальшому публічно заявив, що не має наміру повертатися. Комітет з питань свободи слова оприлюднив заяву, у якій засудив вчинок журналіста.

«Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова висловлює рішуче засудження вчинку Олексія.

Такий крок є неприпустимим і суперечить не лише професійним стандартам, але й моральним обов'язкам перед громадськістю в найважливіший період для нашої країни, адже війна вимагає від нас єднання та високого рівня відданості своїй професії», - заявили у Комітеті.

Також там підтримали позицію МКІП, що цей поодинокий випадок ніяким чином «не може кинути тінь на всю медіаспільноту, представники якої щодня доводять свою жертовність на фронті та посвяту в професійній діяльності заради привернення уваги всього світу до війни в Україні».

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