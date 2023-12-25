Журналіст Печій використав відрядження, щоб залишитися за кордоном: у Комітеті ВРУ відреагували

Також у Комітеті відповіли, чи вплине вчинок ведучого Олексія Печія, який використав відрядження на саміт Європейської ради, щоб залишитися за кордоном, на виїзд чоловіків-журналістів.

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22 грудня стало відомо, що український ведучий «24 каналу» Олексій Печій, який був акредитований на саміт Європейської ради, використав відрядження, щоб залишився за кордоном, та подальшому публічно заявив, що не має наміру повертатися. Комітет з питань свободи слова оприлюднив заяву, у якій засудив вчинок журналіста.

«Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова висловлює рішуче засудження вчинку Олексія.

Такий крок є неприпустимим і суперечить не лише професійним стандартам, але й моральним обов'язкам перед громадськістю в найважливіший період для нашої країни, адже війна вимагає від нас єднання та високого рівня відданості своїй професії», - заявили у Комітеті.

Також там підтримали позицію МКІП, що цей поодинокий випадок ніяким чином «не може кинути тінь на всю медіаспільноту, представники якої щодня доводять свою жертовність на фронті та посвяту в професійній діяльності заради привернення уваги всього світу до війни в Україні».

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