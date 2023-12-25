В Воздушных силах прокомментировали заявления рф о «сбитых самолетах F-16»: Завершат год двумя эскадрильями

На самом деле действительно их сообщения забавляют: за день по 5 украинских самолетов уничтожаются в сводках их Генерального штаба, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Российская пропаганда распространила фейки о якобы «сбитии самолетов-истребителей F-16» в Украине. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона с иронией прокомментировал такие заявления.

«Они завершат этот тяжелый год, пожалуй, по меньшей мере двумя эскадрильями… На самом деле, действительно, их сообщения радуют: за день по 5 украинских самолетов уничтожаются в сводках их Генерального штаба. И о F-16 вообще мемы ходят, что они уже даже их нашли в Украине. Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: «Ну, скажите хоть офрекордз, есть уже? Люди хотят верить в то, что они (истребители F-16) в Украине. Ну, враг поверил и враг их «уничтожает», – сказал Игнат.

По его словам, партнеры заявили о готовности передать американские самолеты, а Украина готовится принять их. Идет подготовка не только лётчиков, но и инженеров и инфраструктуры.

Ранее мы писали, что истребители F-16 смогут оказать существенное влияние на ход войны.

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