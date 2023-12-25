Очередной «арест» Буданова: какое дело на этот раз «шьет» рф

Кирилла Буданова обвинили в соучастии в терактах и заочно арестовали.

Источник фото: ГУР МО Украины

В россии снова приняли заочный "арест" руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова. На этот раз его обвиняют в соучастии в 104 "терактах". Информацию об этом распространили росСМИ.

В частности, Буданова обвиняют по двум эпизодам: "теракт группой лиц со значительным ущербом" и еще один "теракт группой лиц". Решение о его "аресте" было принято Басманным судом москвы.

Российский Следственный комитет ранее в октябре отмечал статьи, по которым Буданова обвиняют в "причастности к атакам беспилотников".

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