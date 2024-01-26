Британська розвідка пояснила, про що свідчить вирок Гіркіну

Після заколоту Пригожина у Кремлі панічно бояться інакомислення, — вважають британські фахівці.

Вирок терористу Ігорю Стрєлкову-Гіркіну «відбиває зміну ситуації біля рф після заколоту Євгена Пригожина», - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

Вчора, 25 січня, Гіркіна засудили у москві до чотирьох років позбавлення волі за «публічне розпалювання екстремістської діяльності» начебто через його критику ведення війни проти України.

«Гіркін воював на Донбасі у 2014 році і певний час був «міністром оборони днр». У 2022 році він висловився в блозі підтримки вторгнення в Україну, але пізніше виступив із «різкою критикою» російського керівництва та його керівництва «спеціальною військовою операцією», – йдеться у повідомленні.

Гіркіна було заарештовано в липні 2023 року після заколоту Пригожина, а в листопаді 2023 року він заявив про свій намір балотуватися на виборах президента рф 2024 року.

За даними британської розвідки, «після заколоту кремль став більш чутливим до критики проведення ним «спеціальної військової операції» з боку консервативних націоналістів, оскільки вони є однією з небагатьох альтернативних путінському керівництву, що заслуговують на довіру».

«Вирок Гіркіну є частиною ширшого переслідування тих, хто критикує кремль і війну в Україні, і відображає авторитарніший характер життя в путінській росії», – зазначають у Міноборони Британії.

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