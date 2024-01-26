Meta обмежує можливість надсилати повідомлення неповнолітнім в Instagram та Facebook: деталі

Нові обмеження за замовчуванням застосовуватимуться до всіх користувачів віком до 16 років, а в деяких країнах – до 18.

Компанія Meta запроваджує обмеження на обмін повідомленнями між підлітками у соцмережах Facebook та Instagram. Про це повідомляє Tech Crunch.

Додається, що інші користувачі також не зможуть надсилати повідомлення неповнолітнім.

Як відомо, до цього Instagram забороняв дорослим старше 18 років обмінюватися повідомленнями з підлітками, які не підписані на них.

Нові обмеження за замовчуванням застосовуватимуться до всіх користувачів віком до 16 років, а в деяких країнах – до 18.

Компанія повідомила, що відправить відповідне сповіщення існуючим користувачам.

Натомість у Messenger неповнолітні користувачі отримуватимуть повідомлення лише від друзів у Facebook або людей, яких вони мають у своїх контактах.

Також зазначають, що Meta розширює можливості батьківського контролю. Відтепер батькам можна змінювати налаштування конфіденційності за замовчуванням. Тобто, якщо підліток захоче зробити обліковий запис приватним, а не загальнодоступним, то одному із батьків прийде сповіщення і вони зможуть це змінити.

Крім того, планують запустити функцію, яка не дозволить підліткам бачити невідповідні повідомлення та зображення, які надійшли від незнайомих людей.

У компанії додали, що ця функція працюватиме, зокрема, у чатах із наскрізним шифруванням і «перешкоджатиме» підліткам надсилати такі типи зображень.

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