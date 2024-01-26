Meta ограничивает возможность отправки сообщений несовершеннолетним в Instagram и Facebook: детали

Новые ограничения по умолчанию будут применяться ко всем пользователям до 16 лет, а в некоторых странах – до 18.

Компания Meta вводит ограничения на обмен сообщениями между подростками в соцсетях Facebook и Instagram. Об этом сообщает Tech Crunch.

Добавляется, что другие пользователи также не могут отправлять сообщения несовершеннолетним.

Как известно, до этого Instagram запрещал взрослым старше 18 лет обмениваться сообщениями с подростками, не подписанными на них.

Новые ограничения по умолчанию будут применяться ко всем пользователям до 16 лет, а в некоторых странах – до 18.

Компания сообщила, что отправит соответствующее уведомление существующим пользователям.

В Messenger же несовершеннолетние пользователи будут получать сообщения только от друзей в Facebook или людей, которых они имеют в своих контактах.

Также отмечается, что Meta расширяет возможности родительского контроля. Теперь родителям можно изменять настройки конфиденциальности по умолчанию. То есть, если подросток захочет сделать учетную запись приватной, а не общедоступной, то одному из родителей придет уведомление и они смогут это изменить.

Кроме того, планируется запустить функцию, которая не позволит подросткам видеть несоответствующие сообщения и изображения, поступившие от незнакомых людей.

В компании добавили, что эта функция будет работать, в частности, в чатах со сквозным шифрованием и будет «препятствовать» подросткам присылать такие типы изображений.

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