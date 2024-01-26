Британская разведка объяснила, о чем свидетельствует приговор Гиркину

После мятежа Пригожина в Кремле панически боятся инакомыслия, считают британские специалисты.

Приговор террористу Игорю Стрелкову-Гиркину «отражает изменение ситуации возле рф после мятежа Евгения Пригожина», - говорится в сообщении Министерства обороны Британии.

Вчера, 25 января, Гиркина приговорили в москве к четырем годам лишения свободы за «публичное разжигание экстремистской деятельности» якобы из-за его критики ведения войны против Украины.

«Гиркин воевал на Донбассе в 2014 году и некоторое время был «министром обороны днр». В 2022 году он высказался в блоге поддержки вторжения в Украину, но позже выступил с «резкой критикой» российского руководства и его руководства «специальной военной операцией», — говорится в сообщении.

Гиркин был арестован в июле 2023 года после мятежа Пригожина, а в ноябре 2023 года он заявил о своем намерении баллотироваться на выборах президента рф в 2024 году.

По данным британской разведки, «после мятежа кремль стал более чувствительным к критике проведения им «специальной военной операции» со стороны консервативных националистов, поскольку они являются одним из немногих альтернативных путинскому руководству, заслуживающим доверия».

«Приговор Гиркину является частью более широкого преследования тех, кто критикует Кремль и войну в Украине, и отражает более авторитарный характер жизни в путинской рф», – отмечают в Минобороны Британии.

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