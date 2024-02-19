Російському послу у Польщі влаштували протест біля пам’ятника радянського генерала

Група протестувальників в Пенєжно виступила із закликом: «Ми не хочемо путіна!»

Група громадян, які представляли собою як поляків, так і українців, влаштувала протест під час акції з покладанням квітів, в якій брав участь російський посол Сергій Андрєєв, у містечку Пененжно. Про це повідомляє Polsat News.

Представник росії в Польщі Сергій Андрєєв вирушив до Пенєжно, щоб вшанувати пам'ять генерала Івана Черняховського. Хоча на тому місці, де знаходиться Пенєжно, з 2015 року не стоїть пам'ятник Черняховському, "але саме там 79 років тому був смертельно поранений генерал".

Проте на місці зібралася група протестувальників, яка висловила свою незгоду з присутністю дипломата. Учасники акції, серед іншого, скандували: "Ми не хочемо путіна" і "позор".

Також на місці присутні були представники групи поляків, які відчували необхідність віддати шану російському солдату. Учасники церемонії принесли з собою портрет генерала, під яким поклали квіти.

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