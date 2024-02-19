ФОПам 1 та 2 груп нагадали про сплату податків – на носі останній день

З 1 серпня 2023 року відновлено сплату єдиного податку для 1 та 2 групи.

20 лютого – останній день сплати авансових внесків з єдиного податку за поточний місяць фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп. Про це повідомили у податковій.

Також податківці звертають увагу бізнес-спільноти на те, що з 1 серпня 2023 року, з дати набрання чинності Закон України № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» відновлено сплату єдиного податку для платників єдиного податку 1 та 2 групи.

Підприємцям необхідно враховувати, що «єдинники» 1 та 2 груп сплачують авансові внески з єдиного податку щомісячно до 20-го числа. За несвоєчасну сплату авансових внесків єдиного податку застосовується штраф, який дорівнює 50% ставки єдиного податку. Крім цього, підприємцю, який прострочив сплату єдиного податку, належить сплатити пеню. Вона нараховується з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати єдиного податку.

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