ФЛП 1 и 2 групп напомнили об уплате налогов – на носу последний день

С 1 августа 2023 года возобновлена уплата единого налога для 1 и 2 группы.

«Единщикам» 1 и 2 групп напомнили об уплате налогов – на носу последний день

20 февраля – последний день уплаты авансовых взносов по единому налогу за текущий месяц физическими лицами – предпринимателями, избравшими упрощенную систему налогообложения I и II групп. Об этом сообщили в налоговой.

Также налоговики обращают внимание бизнес-сообщества на то, что с 1 августа 2023 года, с даты вступления в силу Закона Украины № 3219-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения» возобновлена уплата единого налога для плательщиков единого налога 1 и 2 группы.

Предпринимателям необходимо учитывать, что «единщики» 1 и 2 групп уплачивают авансовые взносы по единому налогу ежемесячно до 20 числа. За несвоевременную уплату авансовых взносов единого налога применяется штраф, равный 50% ставки единого налога. Кроме этого, предпринимателю, просрочившему уплату единого налога, предстоит уплатить пеню. Она начисляется с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока уплаты единого налога.

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