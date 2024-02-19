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  1. В Украине

В Черкасской области задержали российского агента, разведывавшего места расположения стратегических объектов

11:45, 19 февраля 2024
За каждую переданную информацию мужчина получал от врага до 100 долларов.
В Черкасской области задержали российского агента, разведывавшего места расположения стратегических объектов
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В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении жителю Луганщины в государственной измене.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, мужчина после полномасштабного российского вторжения в Украину переехал в Черкасскую область. Он установил контакт с представителем главного управления генштаба вооруженных сил рф и выполнял его задачи, а данные отправлял ему через мессенджер Telegram.

Злоумышленник фотографировал местоположение объектов ВСУ, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также объектов критической инфраструктуры на территории региона.

За каждые передаваемые данные злоумышленник получал от 50 до 100 долларов.

Правоохранители задержали российского агента непосредственно во время выполнения очередного задания врага.

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