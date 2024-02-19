На Черкащині затримали російського агента, який розвідував місця розташування стратегічних об’єктів

За кожну передану інформацію чоловік отримував від ворога до 100 доларів.

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У Черкаській області правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Луганщини у державній зраді.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, чоловік після повномасштабного російського вторгнення в Україну переїхав на Черкащину. Він встановив контакт із представником головного управління генштабу збройних сил рф та виконував його завдання, а дані відправляв йому через месенджер Telegram.

Зловмисник робив фотографії місця розташування об’єктів ЗСУ, установ та організацій оборонно-промислового комплексу, а також об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.

За кожні передані дані зловмисник отримував від 50 до 100 доларів.

Правоохоронці затримали російського агента безпосередньо під час виконання чергового завдання ворога.

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