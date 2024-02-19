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  1. В Україні

На Київщині виявили тіло потопельника

11:26, 19 лютого 2024
Тіло передали працівникам поліції, які встановлюють всі обставини даної події.
На Київщині виявили тіло потопельника
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На Київщині з водойми на берег витягнули тіло чоловіка. Його передали працівникам поліції, які встановлюють всі обставини даної події.

Так, як розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Київській області, 18 лютого по обіді до надійшло повідомлення про тіло людини, яке виявили на поверхні річки Малий Супій в місті Яготин.

Рятувальники, які прибули на місце виклику встановили, що на відстані 300 м від берега на поверхні води знаходилося тіло чоловіка.

Його витягли з водойми на берег та передали працівникам поліції, які встановлюють всі обставини даної події.

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