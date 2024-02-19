На Київщині виявили тіло потопельника

Тіло передали працівникам поліції, які встановлюють всі обставини даної події.

На Київщині з водойми на берег витягнули тіло чоловіка. Його передали працівникам поліції, які встановлюють всі обставини даної події.

Так, як розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Київській області, 18 лютого по обіді до надійшло повідомлення про тіло людини, яке виявили на поверхні річки Малий Супій в місті Яготин.

Рятувальники, які прибули на місце виклику встановили, що на відстані 300 м від берега на поверхні води знаходилося тіло чоловіка.

Його витягли з водойми на берег та передали працівникам поліції, які встановлюють всі обставини даної події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.