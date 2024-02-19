Скільки Мін’юст скасував та анулював реєстраційних дій у 2023 році: статистика

Оприлюднили регіональну статистику скасованих реєстраційних дій Міністерством юстиції.

Керівник Офіс протидії рейдерству Міністерства юстиції України Віктор Дубовик оприлюднив статистику кількості скасованих/анульованих у 2023 році Міністерством юстиції України рішень/дій у державних реєстрах в розрізі географії їх прийняття/вчинення. Дані він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що мова йде про нерухомість.

«Багато років підряд безумовним лідером скасованих дій були Київ та Київська область. Що,в принципі, виглядало логічним через більшу кількість взагалі реєстраційних дій та економічно активне життя в столиці.

Проте в 2023 р. статистика виявилася зовсім іншою й лідер змінився, до того ж з величезним відривом. Причини цього ще доведеться дослідити, проте факторів може бути дуже багато», - зазначив він.

Віктор Дубовик додав, що для нього неочікуваним відкриттям стало місце Тернопільської області.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» керівник Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик розповів про захист речових прав.

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