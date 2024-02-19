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  1. В Україні

За яких умов ДПС може припинити дію податкового обовʼязку: роз’яснення

11:10, 19 лютого 2024
Підставами для припинення податкового обов'язку, крім його виконання, є: ліквідація юрособи, а також смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою.
За яких умов ДПС може припинити дію податкового обовʼязку: роз’яснення
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Державна податкова служба у Харківській області роз’яснила, за яких умов ДПС може припинити дію податкового обовʼязку.

Так, відповідно до ст. 15 ПКУ платниками податку визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування, і на яких покладено обов'язок зі сплати податків та зборів. Кожен із платників податку може бути платником податку за одним або декількома податками та зборами.

Відповідно до ст. 16 ПКУ платник податків зобов’язаний, зокрема:

  • стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України;
  • вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;
  • сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених ПКУ та законами з питань митної справи;
  • подавати контролюючим органам інформацію в порядку, у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;
  • виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та митної справи і підписувати акти (довідки) про проведення перевірки.

Згідно зі ст. 22 ПКУ об’єктом оподаткування можуть бути майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) та інші об’єкти, визначені податковим законодавством, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у платника податкового обов’язку.

База оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання.

Відповідно до ст. 36 ПКУ податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені ПКУ, законами з питань митної справи.

Податковий обов'язок виникає у платника за кожним податком та збором.

Виконання податкового обов'язку може здійснюватися платником податків самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента.

Податковий обов'язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов'язків платника податків, крім випадків, передбачених законом.

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку несе платник податків, крім випадків, визначених ПКУ або законами з питань митної справи.

Відповідно до ст. 37 ПКУ підстави для виникнення, зміни і припинення податкового обов'язку, порядок і умови його виконання встановлюються ПКУ або законами з питань митної справи.

Податковий обов'язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими ПКУ та закони з питань митної справи пов'язує сплату ним податку.

Підставами для припинення податкового обов'язку, крім його виконання, є:

  • ліквідація юридичної особи;
  • смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою;
  • втрата особою ознак платника податку, які визначені ПКУ;
  • скасування податкового обов'язку у передбачений законодавством спосіб.

Згідно зі ст. 38 ПКУ виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.

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