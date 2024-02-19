«Пряма загроза безпеці країни», – в Мінінфраструктури відреагували на блокування поляками кордону

Міністр інфраструктури України провів переговори з Польщею через блокаду кордону.

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Міністерство інфраструктури України реагує на небезпечну ситуацію, що склалася на кордоні з Польщею. Міністр Олександр Кубраков провів термінові переговори з головою Бюро національної безпеки Польщі Яцеком Сєвєрою, щоб підкреслити неприпустимість блокади кордону, особливо щодо пасажирського транспорту.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінінфраструктури, у соціальних мережах ширяться відео, які показують, як тліють протести польських громадян, які блокують проїзд автобусів з пасажирами.

Міністр Кубраков підкреслив, що блокування кордону загрожує безпеці країни. Він наголосив на тому, що ці дії негативно впливають на спільне протистояння спільному ворогу, а саме росії. Зазначено, що це може стати приводом для розбурювання конфлікту між країнами.

«Блокування кордону – це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім’я росія. Жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів. Подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами. Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом», – наголосив Олександр Кубраков.

Заступник міністра Сергій Деркач підтвердив критичну ситуацію на кордоні, де заблоковано 6 пунктів пропуску. Він зазначив, що найбільш складна ситуація на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ", де зупинений рух вантажного транспорту. Деркач відзначив, що це безпосередньо впливає на обороноздатність країни та призвело до ускладнення перевезення критично важливих товарів.

Посольство України в Польщі негайно реагує на будь-які спроби блокування пасажирського транспорту та підтримує зв'язок з польською поліцією та прикордонною службою.

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