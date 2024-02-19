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Болградський райсуд Одеської області поскаржився на обшуки та місцевого прокурора.

Отримання благодійної допомоги органом місцевого самоврядування не може вважатися корупційним правопорушенням, – позиція Касаційного кримінального суду

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Верховний Суд вирішив, чи може суд тлумачити рішення КСУ у справі про соціальні гарантії військовослужбовців органів внутрішніх справ

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  1. У світі

Альтернатива НАТО у разі перемоги Трампа на виборах: у Європі думають над запасним планом

10:01, 19 лютого 2024
У Європі розглядають створення альтернативи НАТО у разі перемоги Трампа на виборах.
Альтернатива НАТО у разі перемоги Трампа на виборах: у Європі думають над запасним планом
Джерело фото: Shutterstock
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Європейські офіційні особи приватно обговорювали створення загальноконтинентального доповнення до НАТО, такого, який би працював узгоджено з гарантіями безпеки США, але також міг би служити надійною альтернативою, якщо гарантії Сполучених Штатів будуть скасовані. Про це пише «The Washington Post».

Як зазначає видання, поки що ці розмови відбуваються із серйозними суперечками серед союзників. Франція та Німеччина не можуть домовитися про те, хто буде платити за це. А країни Сходу Європи не повністю довіряють рішучості Західної частини Європи проти російських загроз.

За даними видання, дехто зосереджується на тому, як зафіксувати зобов'язання США напередодні листопадових виборів.

Також, пише WP, існує відчуття, що, навіть якщо Джо Байден переможе, «все зміниться».

«Всім зрозуміло: будь то Трамп, чи Байден, країни ЄС повинні об’єднатися і посилити свою гру з безпеки», — сказала Ханна Нойман, німецький член Європейського парламенту. «Це домашнє завдання».

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