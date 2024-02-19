Альтернатива НАТО у разі перемоги Трампа на виборах: у Європі думають над запасним планом

У Європі розглядають створення альтернативи НАТО у разі перемоги Трампа на виборах.

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Європейські офіційні особи приватно обговорювали створення загальноконтинентального доповнення до НАТО, такого, який би працював узгоджено з гарантіями безпеки США, але також міг би служити надійною альтернативою, якщо гарантії Сполучених Штатів будуть скасовані. Про це пише «The Washington Post».

Як зазначає видання, поки що ці розмови відбуваються із серйозними суперечками серед союзників. Франція та Німеччина не можуть домовитися про те, хто буде платити за це. А країни Сходу Європи не повністю довіряють рішучості Західної частини Європи проти російських загроз.

За даними видання, дехто зосереджується на тому, як зафіксувати зобов'язання США напередодні листопадових виборів.

Також, пише WP, існує відчуття, що, навіть якщо Джо Байден переможе, «все зміниться».

«Всім зрозуміло: будь то Трамп, чи Байден, країни ЄС повинні об’єднатися і посилити свою гру з безпеки», — сказала Ханна Нойман, німецький член Європейського парламенту. «Це домашнє завдання».

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