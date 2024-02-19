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Получение благотворительной помощи органом местного самоуправления не может считаться коррупционным правонарушением – позиция Кассационного уголовного суда

Тот факт, что ФЛП перечислил на счет Управления средства как благотворительный взнос и одновременно имел гражданско-правовые обязанности с настоящим Управлением, которые надлежащим образом не выполнял, не может безоговорочно свидетельствовать о совершении руководителем указанного Управления коррупционного деяния, отметил Верховный Суд.

Верховный Суд решил, может ли суд толковать решение КСУ по делу о социальных гарантиях военнослужащих органов внутренних дел

Административный суд лишен полномочий толковать решение Конституционного Суда путем расширения круга лиц, на которых распространяются социальные гарантии военнослужащих – позиция Кассационного административного суда.

«На суд хотели найти управу и поставить судей на место» – в очередном суде состоялись обыски, а прокурор угрожал судьям

Болградский райсуд Одесской области пожаловался на обыски и местного прокурора.

Если орган опеки и попечительства не может предоставить заключение из-за пребывания ребенка за границей или на неподконтрольной территории, это не означает невозможность рассмотрения спора судом, — КГС ВС

Невозможность предоставить органом опеки и попечительства заключения по таким делам, в частности, в связи с пребыванием ребенка за пределами страны, пребыванием ребенка на неподконтрольной территории, невозможности установить место фактического пребывания ребенка с одним из родителей, не означает невозможность рассмотрения и разрешения спора судом

В ВАКС считают, что в течение 2025-2027 годов уровень коррупции в Украине удастся снизить на 40%

По прогнозам ВАКС, восстановить доверие граждан к правосудию удастся на 53%.

  1. В мире

Альтернатива НАТО в случае победы Трампа на выборах: в Европе думают над запасным планом

10:01, 19 февраля 2024
В Европе рассматривают создание альтернативы НАТО на случай победы Трампа на выборах.
Альтернатива НАТО в случае победы Трампа на выборах: в Европе думают над запасным планом
Источник фото: Shutterstock
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Европейские официальные лица частно обсуждали создание общеконтинентального дополнения к НАТО, который работал бы согласованно с гарантиями безопасности США, но также мог бы служить надежной альтернативой, если гарантии Соединенных Штатов будут отменены. Об этом пишет «The Washington Post».

Как отмечает издание, пока эти разговоры проходят с серьезными спорами среди союзников. Франция и Германия не могут договориться о том, кто будет платить за это. А страны Востока Европы полностью не доверяют решимости Западной части Европы против российских угроз.

По данным издания, некоторые сосредотачиваются на том, как зафиксировать обязательства США накануне ноябрьских выборов.

Также, пишет WP, существует ощущение, что даже если Джо Байден победит, «все изменится».

«Всем понятно: будь то Трамп или Байден, страны ЕС должны объединиться и усилить свою игру по безопасности», — сказала Ханна Нойман, немецкий член Европейского парламента. «Это домашнее задание».

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