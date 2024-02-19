Альтернатива НАТО в случае победы Трампа на выборах: в Европе думают над запасным планом

В Европе рассматривают создание альтернативы НАТО на случай победы Трампа на выборах.

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Европейские официальные лица частно обсуждали создание общеконтинентального дополнения к НАТО, который работал бы согласованно с гарантиями безопасности США, но также мог бы служить надежной альтернативой, если гарантии Соединенных Штатов будут отменены. Об этом пишет «The Washington Post».

Как отмечает издание, пока эти разговоры проходят с серьезными спорами среди союзников. Франция и Германия не могут договориться о том, кто будет платить за это. А страны Востока Европы полностью не доверяют решимости Западной части Европы против российских угроз.

По данным издания, некоторые сосредотачиваются на том, как зафиксировать обязательства США накануне ноябрьских выборов.

Также, пишет WP, существует ощущение, что даже если Джо Байден победит, «все изменится».

«Всем понятно: будь то Трамп или Байден, страны ЕС должны объединиться и усилить свою игру по безопасности», — сказала Ханна Нойман, немецкий член Европейского парламента. «Это домашнее задание».

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