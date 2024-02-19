«Прямая угроза безопасности страны», – в Мининфраструктуры отреагировали на блокирование поляками границы

Министр инфраструктуры Украины провел переговоры с Польшей из-за блокады границы.

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Министерство инфраструктуры Украины реагирует на опасную ситуацию, сложившуюся на границе с Польшей. Министр Александр Кубраков провел срочные переговоры с главой Бюро национальной безопасности Польши Яцеком Северой, чтобы подчеркнуть недопустимость блокады границы, особенно в отношении пассажирского транспорта.

Согласно сообщению пресс-службы Мининфраструктуры, в социальных сетях распространяются видео, которые показывают, как тлеют протесты польских граждан, которые блокируют проезд автобусов с пассажирами.

Министр Кубраков подчеркнул, что блокирование границы угрожает безопасности страны. Он отметил, что эти действия негативно влияют на совместное противостояние общему врагу, а именно России. Указано, что это может стать поводом для разжигания конфликта между странами.

"Блокирование границы - это прямая угроза безопасности обороняющейся страны. Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу по имени россия. Женщины и дети, которые искали убежища от войны и в силу разных причин возвращаются домой не могут становиться заложниками бизнес-интересов. Подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут быть использованы российскими спецслужбами для разжигания искусственного конфликта между нашими странами. Мы ожидаем конкретных действий польских коллег, по недопущению таких ситуаций и решения проблемы в целом", - отметил Александр Кубраков.

Заместитель министра Сергей Деркач подтвердил критическую ситуацию на границе, где заблокировано 6 пунктов пропуска. Он отметил, что наиболее сложная ситуация на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", где остановлено движение грузового транспорта. Деркач отметил, что это непосредственно влияет на обороноспособность страны и привело к осложнению перевозки критически важных товаров.

Посольство Украины в Польше немедленно реагирует на любые попытки блокирования пассажирского транспорта и поддерживает связь с польской полицией и пограничной службой.

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