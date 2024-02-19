Сколько Минюст отменил и аннулировал регистрационных действий в 2023 году: статистика

Обнародовали региональную статистику отмененных регистрационных действий Министерством юстиции.

Руководитель Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины Виктор Дубовик обнародовал статистику количества отмененных/аннулированных в 2023 году Министерством юстиции Украины решений/действий в государственных реестрах в разрезе географии их принятия/совершения. Данные он обнародовал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что речь идет о недвижимости.

«Многие годы подряд безусловным лидером отмененных действий были Киев и Киевская область. Что, в принципе, выглядело логичным из-за большего количества вообще регистрационных действий и экономически активной жизни в столице.

Однако в 2023 г. статистика оказалась совсем другой и лидер сменился, к тому же с огромным отрывом. Причины этого еще предстоит исследовать, однако факторов может быть очень много», – отметил он.

Виктор Дубовик добавил, что для него неожиданным открытием стало место Тернопольской области.

Напомним, в интервью «Судебно-юридической газете» руководитель Офиса противодействия рейдерству Виктор Дубовик рассказал о защите прав.

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