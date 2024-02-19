На Киевщине обнаружили тело утопленника

Тело передали сотрудникам полиции, которые устанавливают все обстоятельства этого события.

В Киевской области из водоема на берег вытащили тело мужчины. Его передали сотрудникам полиции, которые устанавливают все обстоятельства этого события.

Как рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области, 18 февраля после обеда поступило сообщение о теле человека, которое обнаружили на поверхности реки Малый Супий в городе Яготин.

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что на расстоянии 300 м от берега на поверхности воды находилось тело мужчины.

Его вытащили из водоема на берег и передали работникам полиции, которые устанавливают все обстоятельства этого события.

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