Группа протестующих в Пенежно выступила с призывом: "Мы не хотим путина!"

Группа граждан, которые представляли собой как поляков, так и украинцев, устроила протест во время акции с возложением цветов, в которой участвовал российский посол Сергей Андреев, в городке Пененжно. Об этом сообщает Polsat News.

Представитель россии в Польше Сергей Андреев отправился в Пенёжно, чтобы почтить память генерала Ивана Черняховского. Хотя на том месте, где находится Пенежно, с 2015 года не стоит памятник Черняховскому, "но именно там 79 лет назад был смертельно ранен генерал".

Однако на месте собралась группа протестующих, которая выразила свое несогласие с присутствием дипломата. Участники акции, среди прочего, скандировали: "Мы не хотим путина" и "позор".

Также на месте присутствовали представители группы поляков, которые чувствовали необходимость отдать дань уважения российскому солдату. Участники церемонии принесли с собой портрет генерала, под которым возложили цветы.

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