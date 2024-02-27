Чоловік перед розлученням вимагав від дружини повернути йому нирку: що вирішив суд

Чоловік вимагав у дружини повернути йому нирку, яку він їй подарував, або заплатити компенсацію $1,5 млн.

Фото: blog.karpachoff.com

Чоловік, який невдовзі мав розлучитися, почав вимагати у дружини повернути йому нирку, яку він її подарував після двох невдалих трансплантацій, передає Daily Star.

Річард пожертвував дружині свою нирку, сподіваючись, що цей вчинок врятує і дружину, і їхній проблемний шлюб. Пересадка нирки справді врятувала жінку, але не шлюб – через чотири роки Донелл подала на розлучення.

Чоловік звинуватив свою дружину у романі і почав вимагати, щоб вона або повернула йому нирку, або заплатила 1,5 мільйона доларів.

Попри його дивну вимогу, медичні експерти погодилися, що для Донелл зовсім неможливо буде пройти операцію з видалення нирки.

Фахівець з медичної етики Роберт Вітч сказав: «Тепер це її нирка і видалення нирки означатиме, що їй доведеться бути на діалізі, інакше це вб'є її».

Верховний суд округу Нассау своїм рішенням на 10 сторінках відхилив його прохання.

«Спроби Річарда отримати грошову компенсацію не тільки суперечать встановленим законом приписам, а й можуть стати приводом для кримінального переслідування щодо нього», — йдеться у заяві суду.

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