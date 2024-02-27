Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Повышения налогов не будет, но Кабмин готовит альтернативный план в случае отсутствия финансирования США

Это могут быть сверхурочные поступления с таможни, с налоговой, пересмотр акцизных сборов, - заместитель председателя Комитета по вопросам налогов Ольга Василевская-Смаглюк рассказала о том, что парламент ожидает альтернативный план от Кабмина.

Документы для участия в конкурсе на должности судей ВАКС и АП ВАКС необходимо подавать в электронном виде – ВККС

Возможность формирования документов для участия в конкурсе будет обеспечена на официальном сайте ВККС с 28 февраля

Опыт адвоката вообще не может являться основанием для уменьшения расходов на правовую помощь – позиция Верховного Суда

В случае наступления определенных условий платежа – конкретный состав действий адвоката, совершенных во исполнение настоящего договора и приведших к наступлению этих условий, не имеет никакого значения для определения размера адвокатского гонорара в конкретном случае.

Судья из Херсона не смогла уволиться в отставку, потому что осталась на оккупированной территории

Судья Хозяйственного суда Херсонской области добровольно эвакуировалась на Левый берег Днепра.

В Минобороны рассказали, будут ли приходить военнообязанным повестки в электронный кабинет и когда в ТЦК появятся цифровые личные дела

В Реестре военнообязанных «Оберег» уже собрано 100% данных, остается усовершенствовать взаимодействие между реестрами для их обновления.

  1. В мире

Мужчина перед разводом потребовал от жены вернуть ему почку: что решил суд

19:53, 27 февраля 2024
Мужчина потребовал у жены вернуть ему почку, которую он ей подарил, или заплатить компенсацию в $1,5 млн.
Мужчина перед разводом потребовал от жены вернуть ему почку: что решил суд
Фото: blog.karpachoff.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мужчина, который вскоре должен был развестись, потребовал у жены вернуть ему почку, которую он ее подарил после двух неудачных трансплантаций, передает Daily Star.

Ричард пожертвовал жене свою почку, надеясь, что этот поступок спасет и жену и их проблемный брак. Пересадка почки действительно спасла женщину, но не брак – четыре года Донелл подала на развод.

Муж обвинил свою жену в романе и потребовал, чтобы она либо вернула ему почку, либо заплатила 1,5 миллиона долларов.

Несмотря на его странное требование, медицинские эксперты согласились, что для Донеллы совершенно невозможно будет пройти операцию по удалению почки.

Специалист по медицинской этике Роберт Уитч сказал: «Теперь это ее почка и удаление почки будет означать, что ей придется на диализе, иначе это убьет ее».

Верховный суд округа Нассау своим решением на 10 страницах отклонил его просьбу.

«Попытки Ричарда получить денежную компенсацию не только противоречат установленным законом предписаниям, но и могут подвергнуть его уголовному преследованию», — говорится в заявлении суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Плахов
    Олексій Плахов
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Оксана Чус
    Оксана Чус
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олег Білоус
    Олег Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Анатолій Радчук
    Анатолій Радчук
    голова Одеського окружного адміністративного суду