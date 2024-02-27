Мужчина перед разводом потребовал от жены вернуть ему почку: что решил суд

Мужчина потребовал у жены вернуть ему почку, которую он ей подарил, или заплатить компенсацию в $1,5 млн.

Фото: blog.karpachoff.com

Мужчина, который вскоре должен был развестись, потребовал у жены вернуть ему почку, которую он ее подарил после двух неудачных трансплантаций, передает Daily Star.

Ричард пожертвовал жене свою почку, надеясь, что этот поступок спасет и жену и их проблемный брак. Пересадка почки действительно спасла женщину, но не брак – четыре года Донелл подала на развод.

Муж обвинил свою жену в романе и потребовал, чтобы она либо вернула ему почку, либо заплатила 1,5 миллиона долларов.

Несмотря на его странное требование, медицинские эксперты согласились, что для Донеллы совершенно невозможно будет пройти операцию по удалению почки.

Специалист по медицинской этике Роберт Уитч сказал: «Теперь это ее почка и удаление почки будет означать, что ей придется на диализе, иначе это убьет ее».

Верховный суд округа Нассау своим решением на 10 страницах отклонил его просьбу.

«Попытки Ричарда получить денежную компенсацию не только противоречат установленным законом предписаниям, но и могут подвергнуть его уголовному преследованию», — говорится в заявлении суда.

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