КАС ВС присоединился к обсуждению вопросов организации и проведения послевоенных выборов в Украине

В ходе мероприятия обсудили проблемные вопросы, с которыми сталкивается административная юстиция и с которыми придется сталкиваться в послевоенный период во время организации и проведения выборов и установления их результатов.

Фото: supreme.court.gov.ua

Состоялось заседание наблюдательного совета проекта Совета Европы «Поддержка демократических послевоенных выборов в Украине», в ходе которого обсудили результаты деятельности за прошлый год и рассмотрели план работы на 2024 год. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович зазначив, що складовою права має бути судовий захист, інакше воно не до кінця реалізовуватиметься в Україні. Якщо є право, зокрема виборче, то має бути належний судовий захист цього права.

Очільник КАС ВС окреслив проблемні питання, з якими стикається адміністративна юстиція і з якими доведеться мати справу в післявоєнний період під час організації і проведення виборів та встановлення їх результатів.

Так, якщо говорити про підготовку України до виборів у післявоєнний час, то такі вибори будуть дуже непростими з огляду на матеріальні, фінансові, безпекові та інші виклики. За словами спікера, через зміну місця проживання частини населення може виникнути багато спорів щодо зміни місця голосування та виборчої адреси. Також можуть виникати певні питання щодо реалізації активного і пасивного виборчого права тощо.

Крім того, серед проблемних питань, на яких акцентував Михайло Смокович, особливо гострою є нестача суддівських кадрів. Актуальне також питання стосовно організації і проведення навчання для суддів щодо розгляду виборчих справ. Хоча Виборчий кодекс України прийнятий уже давно, його норми суди застосовували лише у справах щодо місцевих виборів. Тому, на переконання спікера, необхідно проводити відповідні навчання щодо вирішення виборчих спорів, пов’язаних із виборами Президента України та народних депутатів України.

Що стосується необхідності організації і проведення науково-практичних заходів, то, як зазначив голова КАС ВС, у липні цього року КАС організовує VII Міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену судовому захисту виборчого права в Україні.

Також спікер висвітлив питання щодо сталості та єдності судової практики, зокрема й у питаннях виборчих спорів.

Насамкінець Михайло Смокович зазначив, що, незважаючи на всі проблеми, з допомогою проєкту, інших міжнародних інституцій адміністративна юстиція зробить усе можливе, щоб післявоєнні вибори в Україні відбулися з дотриманням найвищих стандартів демократії.

Участь у засіданні взяли представники Центральної виборчої комісії, Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Міністерства закордонних справ України, громадських організацій, науковці. Також на заході була присутня начальник відділу міжнародного співробітництва ВС Ліна Губар.

Засідання організовано в межах плану дій Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та відбудова» на 2023–2026 роки.

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