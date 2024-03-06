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Ворожий БПЛА знищив станцію РЕБ, а командир вирішив притягнути за це до відповідальності військовослужбовця: що вирішив суд

Суд вказав, що командир військової частини повинен не тільки шукати винних, але й дотримуватися процедури службового розслідування.

В Україні почастішали випадки стороннього доступу до комп’ютерів держреєстраторів та нотаріусів з подальшими незаконними діями в реєстрах, - голова Офісу протидії рейдерству

В зв’язку з цим голова Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик нагадав державним реєстраторам і нотаріусам про обов’язок дотримання правил кібергігієни та про необхідність переглядати за допомогою програмних засобів ДРРП/ЄДР інформацію про проведені ним протягом попереднього дня реєстраційні дії.

Кабмін боротиметься з проблемою непритягнення чиновників-корупціонерів до дисциплінарної відповідальності

Закон про запобігання корупції чітко визначає, що посадовці, притягнуті до кримінальної чи адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, притягаються й до дисциплінарної відповідальності, але дисциплінарні провадження відкриваються не більше ніж у 7-10% випадків вчинення таких правопорушень.

Законодавці США представили в Конгресі законопроект про заборону TikTok

Раніше президент США Джо Байден підписав закон про заборону використання TikTok на пристроях федеральних службовців, але згодом сам завів собі офіційний акаунт у TikTok.

Європейський суд з прав людини вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати користувачів порушує Конвенцію

ЄСПЛ вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати порушує саму суть права на повагу до приватного життя і, отже, порушує статтю 8 Конвенції.

  1. У світі

Що чекає на ідею єдиної армії ЄС, – розповів Боррель

13:02, 6 березня 2024
Боррель наголосив на співпраці між державами, проте без створення єдиної армії.
Що чекає на ідею єдиної армії ЄС, – розповів Боррель
Джерело фото: armyinform
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Найвищий представник дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель висловив переконання, що оборона – це сфера компетенції держав-членів ЄС, і краще співпрацювати між країнами, ніж створювати єдину армію. Про це повідомляє Politico.

«Оборона – це компетенція держав-членів. Справа не в тому, щоб мати армію ЄС, а в тому, щоб краще співпрацювати між 27 арміями», – підкреслив він.

Хоча протягом багатьох років деякі країни, зокрема Франція, Німеччина і Угорщина, підтримували ідею створення єдиної армії ЄС, протягом останніх місяців голоси, що закликають до цього, стали менш активними в контексті напружених дискусій про оборонні амбіції Європейського союзу.

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