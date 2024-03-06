Що чекає на ідею єдиної армії ЄС, – розповів Боррель

Боррель наголосив на співпраці між державами, проте без створення єдиної армії.

Джерело фото: armyinform

Найвищий представник дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель висловив переконання, що оборона – це сфера компетенції держав-членів ЄС, і краще співпрацювати між країнами, ніж створювати єдину армію. Про це повідомляє Politico.

«Оборона – це компетенція держав-членів. Справа не в тому, щоб мати армію ЄС, а в тому, щоб краще співпрацювати між 27 арміями», – підкреслив він.

Хоча протягом багатьох років деякі країни, зокрема Франція, Німеччина і Угорщина, підтримували ідею створення єдиної армії ЄС, протягом останніх місяців голоси, що закликають до цього, стали менш активними в контексті напружених дискусій про оборонні амбіції Європейського союзу.

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