Уряд вніс до Ради законопроєкт щодо створення військових адміністрацій в Криму та Севастополі

Україна готує механізм відновлення влади в Криму та Севастополі.

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо відновлення публічної влади в Автономній республіці Крим та місті Севастополь, який передбачає створення військових адміністрацій та надання їм повноважень.

У пояснювальній записці до проєкту №11064 зазначено, що відповідно до українського законодавства, з 20 лютого 2014 року Автономна республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими російською федерацією.

Кабінет Міністрів наголошує, що звільнення усіх територій України та відновлення повної лінії державного кордону є стратегічним пріоритетом сил оборони України в протидії збройній агресії рф.

Пропонується внести зміни до закону «Про правовий режим воєнного стану», які передбачають створення військових адміністрацій на території АР Крим та міста Севастополь і наділення їх відповідними повноваженнями з метою виконання функцій держави. Це створить відповідний механізм відновлення публічної влади на тимчасово окупованих територіях.

Датою припинення повноважень органів державної влади внаслідок тимчасової окупації визначено 27 лютого 2014 року.

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