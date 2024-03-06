В Одеській області внаслідок атаки шахедів пошкоджені будинки, рекреаційний об’єкт, газогін

Маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО.

Фото: Сили оборони Півдня

На Одещині внаслідок чергової шахедної атаки пошкоджений рекреаційний об’єкт, газогін та житлові будинки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Загиблих чи постраждалих немає.

За його даними, маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО, але в регіоні збили 18 «шахедів».

Окупанти знову спрямовували ударні безпілотники по населених пунктах, промислових об’єктах прибережної зони, додав голова ОВА.

Зазначимо, 6 березня о 10-50 рф знову атакувала Одещину, тільки тепер був нанесений ракетний удар. Про наслідки поки невідомо.

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