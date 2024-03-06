В Одесской области в результате атаки шахедов повреждены дома, рекреационный объект, газопровод

Маневры дронов в жилых кварталах усложняли работу силам ПВО.

В Одесской области в результате очередной шахедной атаки поврежден рекреационный объект, газопровод и жилые дома. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Погибших или пострадавших нет.

По его данным, маневры дронов в жилых кварталах усложняли работу силам ПВО, но в регионе сбили 18 «шахедов».

Оккупанты снова направляли ударные беспилотники по населенным пунктам, промышленным объектам прибрежной зоны, добавил глава ОВА.

Отметим, 6 марта в 10-50 рф снова атаковала Одесщину, только теперь был нанесен ракетный удар. О последствиях пока неизвестно.

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