Госдеп убежден, что у украинцев еще есть сюрпризы для россиян на поле боя: «Ждем с нетерпением»

Вашингтон верит, что у Украины есть план, который она может реализовать для успеха на поле боя.

Соединенные Штаты Америки ожидают, что у Украины есть план, который поможет вооруженным силам достичь победы на поле боя. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге.

«Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться победы на поле боя. Мы видели победы на поле боя, вернее в Черном море. За последние 24 часа они затопили еще один российский военный корабль», — сказал он.

Он добавил, что, по мнению Вашингтона, у ВСУ есть «в запасе несколько сюрпризов».

«Поэтому я думаю, у них есть сюрпризы в запасе, ждем их с нетерпением», — заявил Миллер.

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