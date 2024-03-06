Держдеп переконаний, що українці ще мають сюрпризи для росіян на полі бою: «Чекаємо з нетерпінням»

Вашингтон вірить, що Україна має план, який вона може реалізувати для успіху на полі бою.

Сполучені Штати Америки очікують, що в України є план, який допоможе Збройним силам досягти перемоги на полі бою. Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу.

«Ми вважаємо, що в України є план, який вони можуть реалізувати, щоб домогтися перемоги на полі бою. Ми бачили перемоги на полі бою, точніше в Чорному морі. Протягом останніх 24 годин вони затопили ще один російський військовий корабель», — сказав він.

Він додав, що, на думку Вашингтона, у ЗСУ є «в запасі кілька сюрпризів».

«Тому я думаю у них є сюрпризи в запасі, чекаємо на них з нетерпінням», — заявив Міллер.

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