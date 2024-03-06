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  1. В Украине

Правительство внесло в Раду законопроект о создании военных администраций в Крыму и Севастополе

11:04, 6 марта 2024
Украина готовит механизм восстановления власти в Крыму и Севастополе.
Правительство внесло в Раду законопроект о создании военных администраций в Крыму и Севастополе
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Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект о восстановлении публичной власти в Автономной республике Крым и городе Севастополь, который предусматривает создание военных администраций и предоставление им полномочий.

В пояснительной записке к проекту №11064 указано, что в соответствии с украинским законодательством, с 20 февраля 2014 года Автономная республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными российской федерацией.

Кабинет Министров отмечает, что освобождение всех территорий Украины и восстановление полной линии государственной границы является стратегическим приоритетом сил обороны Украины в противодействии вооруженной агрессии рф.

Предлагается внести изменения в закон "О правовом режиме военного положения", которые предусматривают создание военных администраций на территории АР Крым и города Севастополь и наделение их соответствующими полномочиями с целью выполнения функций государства. Это создаст соответствующий механизм восстановления публичной власти на временно оккупированных территориях.

Датой прекращения полномочий органов государственной власти вследствие временной оккупации определено 27 февраля 2014 года.

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