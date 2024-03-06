Что ждет идею единой армии ЕС, – рассказал Боррель

Боррель отметил сотрудничество между государствами, однако без создания единой армии.

Источник фото: armyinform

Высший представитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выразил убеждение, что оборона - это сфера компетенции государств-членов ЕС, и лучше сотрудничать между странами, чем создавать единую армию. Об этом сообщает Politico.

"Оборона - это компетенция государств-членов. Дело не в том, чтобы иметь армию ЕС, а в том, чтобы лучше сотрудничать между 27 армиями", - подчеркнул он.

Хотя в течение многих лет некоторые страны, в частности Франция, Германия и Венгрия, поддерживали идею создания единой армии ЕС, в течение последних месяцев голоса, призывающие к этому, стали менее активными в контексте напряженных дискуссий об оборонных амбициях Европейского союза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.