Понад 550 співробітників Європарламенту поскаржилися на психологічне цькування на роботі

Постраждалі стверджують, що скарги не були сприйняті серйозно.

Джерело фото: Daniel Kalker

Понад 550 працівників Європейського парламенту стверджують, що стали жертвами психологічного цькування на роботі, згідно з анонімним опитуванням, проведеним організацією MeTooEP і опублікованим у виданні Politico.

В період з червня по серпень 2023 року було опитано 1 135 осіб щодо їхнього досвіду стосовно домагань та цькувань на робочому місці. Майже половина учасників опитування (49,6%) заявили, що стали жертвами психологічного цькування, 15,5% повідомили про сексуальні домагання, а 8,1% вказали на фізичні нападки.

Результати опитування також показали, що 42,4% респондентів були свідками певної форми харасменту на робочому місці.

Багато з тих, хто стикався з цькуванням, не повідомляли про це офіційно через «сильніших кривдників», «відсутність довіри», «страх перед наслідками» та «неясність процедур повідомлення».

Ті, хто звертався за допомогою в парламенті, найчастіше повідомляли, що жодних заходів не було прийнято, їхні скарги не були серйозно сприйняті або ж їх покарали керівники. Ніхто не відзначив, що була спроба врегулювати ситуацію шляхом конструктивного діалогу з кривдником.

Багато з тих, хто звертався за допомогою, повідомили, що їх перевели на іншу посаду або навіть заохочували покинути парламент.

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