Розкрадання понад 27 млн грн при будівництві дитсадка під Києвом: справу скерували до суду

Скеровано до суду справу щодо розкрадання понад 27,3 млн грн при будівництві дошкільного навчального закладу у передмісті Києва.

5 березня Національна антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу щодо розкрадання понад 27,3 млн грн при будівництві дошкільного навчального закладу у передмісті Києва. Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, у лютому 2018 року одна з сільрад Київської області оголосила тендер на будівництво дитячого садка на 280 місць, перемогу в якому здобув наперед визначений підрядник (ТОВ 1). За умовами тендеру він мав збудувати заклад та ввести його в експлуатацію до кінця 2018 року. Натомість підрядник і посадовці сільради заволоділи понад 27,3 млн грн під час будівництва дитсадка, який і досі недобудований.

Детективи виявили підроблені акти виконаних робіт, зокрема щодо завищення вартості та обсягу будівельних робіт й використаних матеріалів, а також розрахунки з іншим підрядником (ТОВ 2) за послуги з розробки проєктної документації, які насправді не надавались.

У листопада 2022 року НАБУ і САП викрили п’ятьох учасників схеми та повідомили їм про підозру. Йдеться про:

голову сільської ради на Київщині (організатор схеми);

головного бухгалтера (член тендерного комітету сільської ради);

2 директорів ТОВ 1;

директора ТОВ 2 (організатор схеми).

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

У березні 2023 року розслідування завершили.

Розслідування цих фактів детективи Національного бюро розпочали за власними напрацюваннями.

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