Якою буде інфляція в Україні у 2024 році, – Нацбанк дав прогноз

У Національному банку України розповіли, що інфляція в Україні майже зупинилася у 2023 році.

За даними Національного банку України, за минулий рік спостерігалося стрімке зниження інфляції. Якщо у перший рік повноформатної війни споживчі ціни підскочили на 26,6%, то минулого року цей показник становив лише 5,1%.

До чинників, які сприяли зниженню інфляції у 2023 році, відносяться:

Успішні врожаї, які значно уповільнили зростання цін на продукти;

Помірний вплив на витрати бізнесу з боку сировини та логістики, викликаний здешевленням нафти та налагодженням альтернативних шляхів постачання товарів;

Фіксація тарифів на деякі житлово-комунальні послуги, такі як газ, опалення та гаряча вода.

НБУ також прийняв ряд заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, що також допомогло стримати інфляцію. Зокрема:

Підтримка курсу гривні шляхом продажу валюти з резервів;

Забезпечення високого рівня привабливості гривневих інструментів для заощаджень, що обмежувало попит на валюту.

За прогнозами НБУ, інфляція залишатиметься помірною. У найближчі місяці вона буде приблизно на тому ж рівні (близько 5%), але у другому півріччі може трохи прискоритися до 8,6% наприкінці року. Це пов'язано з менш врожайною погодою та негативним впливом війни на витрати бізнесу.

Проте НБУ очікує, що з поліпшенням безпекової ситуації інфляція знову знизиться до цільового діапазону 4–6% у наступні роки.

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