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Ворожий БПЛА знищив станцію РЕБ, а командир вирішив притягнути за це до відповідальності військовослужбовця: що вирішив суд

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Ворожий БПЛА знищив станцію РЕБ, а командир вирішив притягнути за це до відповідальності військовослужбовця: що вирішив суд

12:45, 6 березня 2024
Суд вказав, що командир військової частини повинен не тільки шукати винних, але й дотримуватися процедури службового розслідування.
Ворожий БПЛА знищив станцію РЕБ, а командир вирішив притягнути за це до відповідальності військовослужбовця: що вирішив суд
Джерело фото: Internet
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Житомирський окружний адміністративний суд розглянув справу, пов’язану з притягненням до відповідальності військовослужбовця – командира відділення РЕБ, за втрачене військове майно.

Як зазначено у матеріалах справи, 3 травня 2023 року екіпаж комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Буковель - AD» виконував завдання у складі оперативного угрупування військ «Херсон». Бойовим завданням екіпажу РЕБ було «виявлення та радіоелектронне продавлення сигналів управління та телеметрії БПЛА противника у визначеному позиційному районі».

О 13:35 3 травня комплекс «Буковель - AD» був атакований ворожим БПЛА типу «Ланцет». Внаслідок влучання БПЛА у станцію РЕБ, була знищена як сама станція РЕБ, так і автомобіль Mitsubishi L-200, на базі якого була встановлена станція РЕБ. Також один військовослужбовець загинув, а ще двоє отримали тілесні ушкодження.

Після інциденту командир військової частини РЕБ звинуватив у втраті комплексу «Буковель - AD» командира відділення РЕБ.

Під час ініційованого командиром службового розслідування, командира відділення звинуватили, зокрема, в тому, що він:

  • не змінював передову позицію під час виконання завдання протягом 5 годин 35 хвилин
  • не вжив заходів до маскування комплексу РЕБ
  • не підібрав запасні позиції для розміщення комплексу в позиційному районі

6 липня 2023 року військовослужбовця було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження про неповну службову відповідність. Після цього наказом командира частини, командира відділення позбавили премії за липень місяць 2023 року.

Військовослужбовець не погодився з рішенням командира і оскаржив наказ про притягнення його до відповідальності у судовому порядку.

Він вказав, що службове розслідування було проведене неякісно, до того ж з порушенням строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Дослідивши позиції сторін, суд зазначив, що наказ про притягнення командира відділення до дисциплінарної відповідальності був виданий командиром частини з порушенням ст. 87 Дисциплінарного статуту Збройних сил України.

Справа в тому, що службове розслідування щодо військовослужбовця було завершене 15 травня 2023 року. Відповідно до вимог Дисциплінарного статуту, стягнення мало бути накладене протягом місяця з дня закінчення службового розслідування (не враховуючи час перебування військовослужбовця на лікарняному або у відпустці).

Наказ про притягнення командира відділення до дисциплінарної відповідальності був винесений командиром військової частини лише на 52 день після завершення службового розслідування.

Крім того, були порушені і норми «Порядку проведення службового розслідування у Збройних Силах України» (наказ Міністерства оборони № 608).  

Виявилося, що під час проведення службового розслідування, пояснення у командира відділення не відбирались, як і не складався акт у разі відмови позивача від надання пояснень. Також не було доказів того, що військовослужбовець був ознайомлений з наказом командування про результати службового розслідування.

Крім того, виявилося, що військовослужбовець взагалі не знав про те, що відносно нього проводилося службове розслідування.

Відтак, суд зазначив, що наказ командира військової частини підлягає скасуванню з причин недотримання порядку проведення службового розслідування, а також порушення порядку видання наказу про призначення дисциплінарного стягнення.

Разом з тим, суд зазначив, що суд не робить висновків щодо наявності чи відсутності у діях командира відділення складу дисциплінарного проступку. Суд лише зазначив, що відповідач порушив процедуру службового розслідування, яка потягла за собою такі порушення прав військовослужбовця, що унеможливлюють застосування до нього жодних заходів дисциплінарного впливу.

У підсумку, 10 січня суд визнав протиправним та скасував наказ командира військової частини РЕБ про притягнення командира відділення до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження про неповну службову відповідність.

Крім того, військова частина зобов’язана нарахувати та виплатити військовослужбовцю грошові кошти за липень 2023 року в частині, що стосується позбавлення його щомісячної премії.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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