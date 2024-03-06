В Україні почастішали випадки стороннього доступу до комп’ютерів держреєстраторів та нотаріусів з подальшими незаконними діями в реєстрах, - голова Офісу протидії рейдерству

В зв’язку з цим голова Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик нагадав державним реєстраторам і нотаріусам про обов’язок дотримання правил кібергігієни та про необхідність переглядати за допомогою програмних засобів ДРРП/ЄДР інформацію про проведені ним протягом попереднього дня реєстраційні дії.

Останнім часом почастішали випадки доступу до комп’ютерів державних реєстраторів та нотаріусів з подальшими незаконними діями в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП) та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) сторонніми особами. Про це повідомив голова Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик.

«Тож, хотілось би нагадати державним реєстраторам/нотаріусам про обов’язок дотримання правил кібергігієни та про необхідність переглядати за допомогою програмних засобів ДРРП/ЄДР інформацію про проведені ним протягом попереднього дня реєстраційні дії у ДРРП/ЄДР і перевіряти їх на відповідність реєстраційним діям, що фактично проводилися за відповідний період.

Якщо під час перевірки інформації про проведені реєстраційні дії буде виявлено факт неправомірного використання ідентифікаторів доступу державного реєстратора/нотаріуса до ДРРП/ЄДР державний реєстратор/нотаріус зобов’язаний:

невідкладно звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для блокування відповідного кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;

невідкладно письмово повідомити про такий факт ДП «Національні інформаційні системи»;

не пізніше наступного після встановлення факту неправомірного використання ідентифікаторів доступу надіслати Міністерству юстиції скаргу на рішення (дії) в ДРРП/ЄДР, прийняті (проведені) з неправомірним використанням таких ідентифікаторів.

Дотримання цих строків вкрай важливе, адже від цього залежить обсяг негативних наслідків для власників нерухомості та бізнесу, що, як показує практика, з часом лише збільшуються», - зазначив Віктор Дубовик.

Також він навів шаблон, який треба використати під час повідомлення про виявлений факт використання ідентифікаторів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно/Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань іншими особами.

За його словами, це буде корисно всім нотаріусам та державним реєстраторам, адже на 100% від несанкціонованого доступу до комп’ютера не застрахований ніхто.

Автор: Наталя Мамченко

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