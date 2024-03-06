Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ворожий БПЛА знищив станцію РЕБ, а командир вирішив притягнути за це до відповідальності військовослужбовця: що вирішив суд

Суд вказав, що командир військової частини повинен не тільки шукати винних, але й дотримуватися процедури службового розслідування.

В Україні почастішали випадки стороннього доступу до комп’ютерів держреєстраторів та нотаріусів з подальшими незаконними діями в реєстрах, - голова Офісу протидії рейдерству

В зв’язку з цим голова Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик нагадав державним реєстраторам і нотаріусам про обов’язок дотримання правил кібергігієни та про необхідність переглядати за допомогою програмних засобів ДРРП/ЄДР інформацію про проведені ним протягом попереднього дня реєстраційні дії.

Кабмін боротиметься з проблемою непритягнення чиновників-корупціонерів до дисциплінарної відповідальності

Закон про запобігання корупції чітко визначає, що посадовці, притягнуті до кримінальної чи адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, притягаються й до дисциплінарної відповідальності, але дисциплінарні провадження відкриваються не більше ніж у 7-10% випадків вчинення таких правопорушень.

Законодавці США представили в Конгресі законопроект про заборону TikTok

Раніше президент США Джо Байден підписав закон про заборону використання TikTok на пристроях федеральних службовців, але згодом сам завів собі офіційний акаунт у TikTok.

Європейський суд з прав людини вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати користувачів порушує Конвенцію

ЄСПЛ вказав, що вимога до Telegram розшифрувати чати порушує саму суть права на повагу до приватного життя і, отже, порушує статтю 8 Конвенції.

  1. Публікації
  2. / В Україні

В Україні почастішали випадки стороннього доступу до комп’ютерів держреєстраторів та нотаріусів з подальшими незаконними діями в реєстрах, - голова Офісу протидії рейдерству

12:41, 6 березня 2024
В зв’язку з цим голова Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик нагадав державним реєстраторам і нотаріусам про обов’язок дотримання правил кібергігієни та про необхідність переглядати за допомогою програмних засобів ДРРП/ЄДР інформацію про проведені ним протягом попереднього дня реєстраційні дії.
В Україні почастішали випадки стороннього доступу до комп’ютерів держреєстраторів та нотаріусів з подальшими незаконними діями в реєстрах, - голова Офісу протидії рейдерству
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Останнім часом почастішали випадки доступу до комп’ютерів державних реєстраторів та нотаріусів з подальшими незаконними діями в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП) та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) сторонніми особами. Про це повідомив голова Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик.

«Тож, хотілось би нагадати державним реєстраторам/нотаріусам про обов’язок дотримання правил кібергігієни та про необхідність переглядати за допомогою програмних засобів ДРРП/ЄДР інформацію про проведені ним протягом попереднього дня реєстраційні дії у ДРРП/ЄДР і перевіряти їх на відповідність реєстраційним діям, що фактично проводилися за відповідний період.

Якщо під час перевірки інформації про проведені реєстраційні дії буде виявлено факт неправомірного використання ідентифікаторів доступу державного реєстратора/нотаріуса до ДРРП/ЄДР державний реєстратор/нотаріус зобов’язаний:

  • невідкладно звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для блокування відповідного кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;
  • невідкладно письмово повідомити про такий факт ДП «Національні інформаційні системи»;
  • не пізніше наступного після встановлення факту неправомірного використання ідентифікаторів доступу надіслати Міністерству юстиції скаргу на рішення (дії) в ДРРП/ЄДР, прийняті (проведені) з неправомірним використанням таких ідентифікаторів.

Дотримання цих строків вкрай важливе, адже від цього залежить обсяг негативних наслідків для власників нерухомості та бізнесу, що, як показує практика, з часом лише збільшуються», - зазначив Віктор Дубовик.

Також він навів шаблон, який треба використати під час повідомлення про виявлений факт використання ідентифікаторів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно/Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань іншими особами.

За його словами, це буде корисно всім нотаріусам та державним реєстраторам, адже на 100% від несанкціонованого доступу до комп’ютера не застрахований ніхто.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду