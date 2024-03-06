В Украине участились случаи постороннего доступа к компьютерам госрегистраторов и нотариусов с последующими незаконными действиями в реестрах, - глава Офиса противодействия рейдерству

В этой связи глава Офиса противодействия рейдерству Виктор Дубовик напомнил государственным регистраторам и нотариусам об обязанности соблюдения правил кибергигиены и о необходимости пересматривать с помощью программных средств ДРРП/ЕГР информацию о проведенных им в течение предыдущего дня регистрационных действиях.

В последнее время участились случаи доступа к компьютерам государственных регистраторов и нотариусов с последующими незаконными действиями в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ДРРП) и Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) посторонними лицами. Об этом сообщил глава Офиса противодействия рейдерству Виктор Дубовик.

«Итак, хотелось бы напомнить государственным регистраторам/нотариусам об обязанности соблюдения правил кибергигиены и необходимости пересматривать с помощью программных средств ДРРП/ЕГР информацию о проведенных им в течение предыдущего дня регистрационных действиях в ДРРП/ЕДР и проверять их на соответствие регистрационным действиям, фактически производились за соответствующий период.

Если во время проверки информации о проведенных регистрационных действиях будет выявлен факт неправомерного использования идентификаторов доступа государственного регистратора/нотариуса к ДРРП/ЕГР государственный регистратор/нотариус обязан:

немедленно обратиться к квалифицированному поставщику электронных доверительных услуг для блокировки соответствующего квалифицированного сертификата открытого ключа;

безотлагательно письменно сообщить о таком факте ГП «Национальные информационные системы»;

не позднее следующего после установления факта неправомерного использования идентификаторов доступа направить Министерству юстиции жалобу на решения (действия) в ДРРП/ЕГР, принятые (проведенные) с неправомерным использованием таких идентификаторов.

Соблюдение этих сроков очень важно, ведь от этого зависит объем негативных последствий для собственников недвижимости и бизнеса, которые, как показывает практика, со временем только увеличиваются», - отметил Виктор Дубовик.

Также он привел шаблон, который нужно использовать при уведомлении об обнаруженном факте использования идентификаторов доступа в Государственный реестр прав на недвижимое имущество/Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований другими лицами.

По его словам, это будет полезно всем нотариусам и государственным регистраторам, ведь на 100% несанкционированного доступа к компьютеру не застрахован никто.

Автор: Наталья Мамченко

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