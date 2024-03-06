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Вражеский БПЛА уничтожил станцию РЭБ, а командир решил привлечь за это к ответственности военнослужащего: что решил суд

Суд указал, что командир воинской части должен не только искать виновных, но и соблюдать процедуру служебного расследования.

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Вражеский БПЛА уничтожил станцию РЭБ, а командир решил привлечь за это к ответственности военнослужащего: что решил суд

12:45, 6 марта 2024
Суд указал, что командир воинской части должен не только искать виновных, но и соблюдать процедуру служебного расследования.
Вражеский БПЛА уничтожил станцию РЭБ, а командир решил привлечь за это к ответственности военнослужащего: что решил суд
Источник фото: Internet
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Житомирский окружной административный суд рассмотрел дело, связанное с привлечением к ответственности военнослужащего – командира отделения РЭБ, за утраченное военное имущество.

Как отмечено в материалах дела, 3 мая 2023 года экипаж комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель – AD» выполнял задачи в составе оперативной группировки войск «Херсон». Боевой задачей экипажа РЭБ было «обнаружение и радиоэлектронное подавление сигналов управления и телеметрии БПЛА противника в определенном позиционном районе». 

В 13:35 3 мая комплекс «Буковель – AD» был атакован вражеским БПЛА типа «Ланцет». В результате попадания БПЛА в станцию ​​РЭБ была уничтожена как сама станция РЭБ, так и автомобиль Mitsubishi L-200, на базе которого была установлена ​​станция РЭБ. Также один военнослужащий погиб, а еще двое получили телесные повреждения.

После инцидента командир воинской части РЭБ обвинил в потере комплекса «Буковель – AD» командира отделения РЭБ. 

Во время инициированного командиром служебного расследования командира отделения обвинили, в частности, в том, что он: 

  • не менял передовую позицию при выполнении задания в течение 5 часов 35 минут 
  • не принял меры к маскировке комплекса РЭБ 
  • не подобрал запасные позиции для размещения комплекса в позиционном районе 

6 июля 2023 года военнослужащий был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. После этого приказом командира части командира отделения лишили премии за июль месяц 2023 года. 

Военнослужащий не согласился с решением командира и оспорил приказ о привлечении его к ответственности в судебном порядке. 

Он указал, что служебное расследование было проведено некачественно, причем с нарушением сроков для привлечения к дисциплинарной ответственности.

Изучив позиции сторон, суд отметил, что приказ о привлечении командира отделения к дисциплинарной ответственности был издан командиром части с нарушением ст. 87 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины. 

Дело в том, что служебное расследование в отношении военнослужащего было завершено 15 мая 2023 года. Согласно требованиям Дисциплинарного устава, взыскание должно быть наложено в течение месяца со дня окончания служебного расследования (без учета времени нахождения военнослужащего на больничном или в отпуске).

Приказ о привлечении командира отделения к дисциплинарной ответственности был вынесен командиром воинской части только на 52-й день после завершения служебного расследования. 

Кроме того, были нарушены и нормы "Порядка проведения служебного расследования в Вооруженных Силах Украины" (приказ Министерства обороны № 608). 

Оказалось, что во время проведения служебного расследования, пояснения у командира отделения не отбирались, как и не составлялся и акт на случай отказа истца от предоставления пояснений. Также не было доказательств того, что военнослужащий ознакомился с приказом командования о результатах служебного расследования. 

Кроме того, выяснилось, что военнослужащий вообще не знал, что в отношении него проводилось служебное расследование. 

Следовательно, суд отметил, что приказ командира воинской части подлежит отмене по причине несоблюдения порядка проведения служебного расследования, а также нарушения порядка издания приказа о назначении дисциплинарного взыскания. 

Вместе с тем, суд отметил, что суд не делает выводов о наличии или отсутствии в действиях командира отделения состава дисциплинарного проступка. Суд лишь отметил, что ответчик нарушил процедуру служебного расследования, повлекшую такие нарушения прав военнослужащего, что делают невозможным применение к нему никаких мер дисциплинарного влияния. 

В итоге 10 января суд признал противоправным и отменил приказ командира воинской части РЭБ о привлечении командира отделения к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Кроме того, воинская часть обязана начислить и выплатить военнослужащему денежные средства за июль 2023 года в части, касающейся лишения его ежемесячной премии.

Автор: Вячеслав Хрипун

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