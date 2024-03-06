Какой будет инфляция в Украине в 2024 году, – Нацбанк дал прогноз

В Национальном банке Украины рассказали, что инфляция в Украине почти остановилась в 2023 году.

По данным Национального банка Украины, за прошлый год наблюдалось стремительное снижение инфляции. Если в первый год полноформатной войны потребительские цены подскочили на 26,6%, то в прошлом году этот показатель составил лишь 5,1%.

К факторам, которые способствовали снижению инфляции в 2023 году, относятся:

Успешные урожаи, которые значительно замедлили рост цен на продукты;

Умеренное влияние на расходы бизнеса со стороны сырья и логистики, вызванное удешевлением нефти и налаживанием альтернативных путей поставки товаров;

Фиксация тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги, такие как газ, отопление и горячая вода.

НБУ также принял ряд мер для обеспечения устойчивости валютного рынка, что также помогло сдержать инфляцию. В частности:

Поддержка курса гривны путем продажи валюты из резервов;

Обеспечение высокого уровня привлекательности гривневых инструментов для сбережений, что ограничивало спрос на валюту.

По прогнозам НБУ, инфляция будет оставаться умеренной. В ближайшие месяцы она будет примерно на том же уровне (около 5%), но во втором полугодии может немного ускориться до 8,6% в конце года. Это связано с менее урожайной погодой и негативным влиянием войны на расходы бизнеса.

Однако НБУ ожидает, что с улучшением ситуации с безопасностью инфляция снова снизится до целевого диапазона 4-6% в последующие годы.

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